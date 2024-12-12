立法會通過修例　改善舊樓消防安全

中評社北京12月12日電／據大公報報導，立法會昨日（11日）三讀通過《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例草案》，賦權當局代未能遵從《消防安全（建築物）條例》的舊樓業主進行消防安全改善工程，並在工程完成後向這些業主收回代辦工程費用及徵收20%附加費。



此外，政府提高不遵辦條例的罰則，業主如不遵從“消防安全指示”的最高罰款由2.5萬元增至10萬元；不遵從“符合消防安全令”的最高罰款，由5萬元增至20萬元。又引入針對不合作業主的條文，借此協助提升舊樓的消防安全水平。＼大公報記者 盛德文



保安局局長鄧炳強指出，政府會先推行先導計劃，揀選10至20幢樓宇讓政府“進場”，其間政府會密切監察實施過程，再決定每年進行的代辦工程數目及時間表，估計每年為20至60幢樓宇進行代辦改善消防設施工程，同時希望修例後，業主為免政府進場，會自行進行改善工程，因為知道維修已避無可避。鄧炳強表示，政府一直主動巡查、監察，務求為市民締造安全的居住環境。他表示，政府有按照情況及規定向樓宇發出安全指示，已經發出超過39萬張指示，仍有六成指示在跟進當中。



議員憂代辦令業主“放軟手腳”



立法會法案委員會主席謝偉銓擔心條例通過後，部分嘗試自行籌組相關工程的大廈及業主會“放軟手腳”，只是等待政府進場接手工程，甚至忽略最基本的消防設施保養，令大廈的消防風險越來越高，借此方使政府優先幫助他們進行改善，最後可能反而令香港整體的舊樓消防問題惡化。謝偉銓促請政府正視問題，聯同各區民政處、關愛隊、區議員做好宣傳及澄清工作。