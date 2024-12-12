金融創科貿易措施　特區推進灣區融合

中評社北京12月12日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波昨日出席第二屆粵港澳大灣區發展工商大會歡迎午宴時致辭稱，香港的競爭力廣受國際認同。今年香港重回全球三大國際金融中心的行列，同時再度被評為全球最自由的經濟體，競爭力也上升至全球第5名；越來越多的海內外企業來港投資興業。2024年駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業的設立和擴展業務的理想地點。



陳茂波表示，特區政府會從三方面努力推進大灣區的融合發展，為各地的工商界創造更有利的營商環境和更龐大的商機。金融方面，會持續推進證券和金融市場的改革和跨市場聯通，以匯聚更多的海內外資金和優質的企業。至於創科發展，會不斷加強對本地創科和數字經濟的系統性投入，因地制宜加快培育新質生產力。加強與深圳和其他大灣區城市深度合作是其中重點，河套深港科創合作區就是一個好例子。貿易方面，香港會用好“超級聯繫人”的角色，更積極連結傳統市場和“全球南方”國家，助力內地企業“走出去”，把更多的海外企業“引進來”，開拓新的市場和新的增長點。



陳茂波強調，香港歡迎和支持來自不同地方的企業來港建立國際或區域業務總部、財資中心、供應鏈管理中心等，以整個灣區作為基地，開拓國際市場，壯大自身的發展。