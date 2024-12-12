賀一誠：用好澳門獨特優勢　共建灣區

賀一誠表示，澳門中西文化匯聚，中葡平台優勢獨特。（圖源：大公報） 中評社北京12月12日電／據大公報報導，澳門行政長官賀一誠以影片形式致辭，他表示，今年7月召開的二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，系統部署了一系列戰略性、全局性重大改革舉措，為進一步深化大灣區合作，強化規則銜接，機制對接提供了重要指引，也為澳門在高水平對外開放中如何更好發揮作用指引了方向。



賀一誠表示，本次工商大會是中國國際貿易促進委員會聯合粵港澳三地政府共同創辦，以大灣區建設為主題的重要工商活動。澳門與大灣區兄弟城市地緣相近，山水相依，民心相通，作為大灣區四大中心城市之一，中西文化匯聚，中葡平台優勢獨特，享有自由港和單獨關稅區地位。橫琴粵澳深度合作區更為澳門提供廣闊的腹地和發展空間，今年特區政府著力實施“1＋4”適度多元發展策略，推動綜合旅遊﻿休閑業、中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿、文化體育等重點產業發展。



賀一誠同時指出，今年是澳門回歸祖國25周年，澳門將把握中國式現代化不斷向前推進的歷史機遇，立足“一中心一平台一基地”的定位，更融入國家發展，服務大灣區，建設大灣區。