外交公署舉行歡送儀式　12國參訪團感受深

左圖：12國政府官員代表團昨日來到外交公署特派員官邸參加歡送活動。右圖：許多外國官員是第一次訪港，親身觀察和感受了香港的真實情況，對香港充滿信心。（圖源：大公報） 中評社北京12月12日電／據大公報報導，國家外交部與香港特區政府合作的第一個“請進來”訪港團組、由12個國家外事官員組成的外國政府官員代表團昨日結束一連4日在港參訪行程。外交部駐港公署特派員崔建春在歡送活動上表示，代表團成員對香港的總體印象積極，對香港充滿信心，尤其對香港的基礎設施建設、高科技發展、環保措施、人工智能等方面印象深刻，相信他們日後也會組織自己國家的代表團來港參訪談生意，促進雙邊貿易合作。他並透露，公署方面明年將繼續邀請更多外國官員、政策制定者訪港，讓他們親身感受香港的真實情況。



多位外國官員向傳媒表示，香港極具活力與現代化，有很多成功經驗值得學習，期待加強與香港的聯繫與合作。＼大公文匯全媒體記者 胡恬恬



參訪團成員來自贊比亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、斐濟、約旦、墨西哥、尼日利亞、南非、坦桑尼亞、巴布亞新幾內亞、馬來西亞共12個國家，分別是駐華大使及外交部主管雙邊關係、經濟合作的司局長。在港期間，他們先後與行政長官李家超、財務司司長陳茂波、律政司司長林定國等官員會面，亦與立法會議員、廉政公署人員見面交流，並參觀西九文化區及科學園等。參訪團昨日上午結束參觀後，來到外交部駐港公署特派員官邸參加歡送活動。



對港發展機遇感到驚喜



崔建春昨日與傳媒見面時表示，一些官員克服困難也要來港訪問，體現了香港的吸引力和重要地位。許多外國官員是第一次訪港，親身觀察和感受了香港的真實情況，也對香港的美麗和發展機遇感到驚喜，表示未來要繼續加強與香港的合作。一些曾多次訪港的官員也表示，香港每次來都有新感受，願意繼續來港交流。他並透露，明年會繼續邀請更多外國官員、政策制定者訪港，讓他們親身感受香港的真實情況。駐港公署和特區政府會說好香港故事，同時亦希望美國政界人士來港，這有利於消除一些誤解。



克羅地亞駐華大使達里歐.米海林（Dario Mihelin）表示，香港是東西方文化的交匯點，充滿活力，此次訪問不僅加深與香港的交流，還為未來的合作提供了新的思路。他提到，自己在疫情前已多次訪問香港，今年一月亦到訪香港，見證香港與克羅地亞簽署全面性避免雙重課稅協定，此次行程與特區政府財政司司長交談中亦邀請對方回訪克羅地亞，並希望舉辦商業及投資論壇，他還強調希望能夠促成兩地之間的直航，以便利雙方的交流。



南非國際關係與合作部亞澳司司長丹迪威.法達內（Thandiwe Fadane）坦言，這次訪問的目的是學習香港的成功經驗，作為發展中國家的南非來說，香港的治理模式和成功經驗有很多值得學習的地方。她表示，南非與香港有相似的歷史背景，歷史上都曾處在威脅與統治下，這使得雙方在某些方面有共通的基礎。

