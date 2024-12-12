旅遊業促創新求變　“度身訂造團”有市場

中評社北京12月12日電／據大公報報導，網上社交平台湧現招徠提供“香港地陪”服務，衍生有人涉嫌非法受僱提供“無牌導游”服務的問題，反映市場上存在不喜歡跟團、但希望深度游的旅客需求。本港有旅行社提供客製化旅遊服務，可獨立組團，惟不少旅客反映未曾聽聞。



有旅遊業界人士表示，旅客對私人訂制的旅遊服務有大需求，但現時香港旅行社仍未著重發展這市場，宣傳不足，“旅客主動找上門才會做，但不會主動去推”，建議業界要與時並進，透過社交平台向旅客加大宣傳。＼大公報記者 易曉彤



深度游已成為旅遊趨勢，旅客喜歡City Walk（城市漫游），游覽大街小巷，部分若是首次來港但不喜歡在事前做攻略的旅客，往往傾向花錢聘用“地陪”。《大公報》記者於11月，在內地網上社交平台輸入“找香港‘地陪’”字眼，湧現大量發帖，單是搜尋當日，一天內已有5人發帖尋找“香港地陪”。一些自稱“地陪”在網上招徠客人的宣傳帖，更有20至30條回應評論，詢問是否有檔期。



《大公報》記者昨日在該網上社交平台再次搜尋，情況與11月時相若，5人於昨日發帖找尋“香港地陪”，其中有人希望在臨近聖誕的周末來港。這反映打算訪港的旅客，對私人訂制旅遊服務的需求持續存在。



“我對香港的路不是很熟悉，導致經常走錯路或繞路，帶著老人和小孩很不方便。請一個當地人帶我游玩，可增加旅程體驗感。”上月首次來港的深圳旅客藺小姐向《大公報》記者說，曾考慮找“地陪”，但擔心人身安全，“如果能找旅行社請導游，為我訂制路線，對我這種不喜歡做攻略的人來說，有很大吸引力。什麼都不用想，跟著導游就能去到想去的地方，很方便也更加安全。”



來自遼寧的旅客王小姐說，有些小眾景點，例如堅尼地城新海旁，旅行團未必納入行程，若是聘用在地人，按自己的喜好去訂制行程和帶路，可享受到從心所欲的旅遊體驗。她期望香港旅行社推出更多這類訂制服務，“有專業導游，就算出現任何突發情況，都會感覺安心一點。”



旅客對私人訂制服務有需求，香港的旅行社有否回應這些需求？《大公報》記者在內地網上社交平台搜尋，發現衹有極少數香港旅行社發帖，宣傳可提供客製化旅遊產品。

