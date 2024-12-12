千只熊貓雕塑認捐　可“領養”做奶爸奶媽

下周一起，市民可以捐款“領養”大熊貓雕塑，同“香港劍神”張家朗一齊做“大熊貓飼養員”。（圖源：大公報） 中評社北京12月12日電／據大公報報導，全球最大型熊貓展覽“PANDA GO！香港游”，自亮相以來持續掀起熱潮，2500只造型獨特的“大熊貓”雕塑，上周末於星光大道展出，吸引逾30萬人觀看，本周末將移師昂坪360展出。展覽主辦方AllRightsReserved昨日表示，今個月四場公眾展覽過後，當中1000只將會透過“我要做飼養員”計劃讓公眾帶回家，有興趣的“熊貓迷”於下周一（16日）早上11時起，捐出350元、550元或更多善款，即可“領養”一只小或大的大熊貓雕塑，先捐先得，額滿即止。所有捐款將不扣除成本，全數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費。



收益捐海洋公園作保育用途



成功的“領養員”須於12月26日下午到中山公園，在展出完成後“領養”大熊貓雕塑。大型熊貓雕塑重量約4公斤，大會提醒“飼養員”領取當日自攜環保袋承載。如無法在當日領取，必須在12月23日中午12時前申請重新安排取貨，否則將視為自動放棄，所繳款項不予退還。



另外，主辦方推出《PANDA GO！特別版》慈善拍賣，公眾可競投10位中外名人，包括跨界音樂人及藝術家Pharrell Williams、本地藝術家龍家昇、國際超模兼演員杜鵑等創作的大熊貓雕塑。昨日起公開競投，底價由3000元起。