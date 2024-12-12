新方法能探測直徑十米主帶小行星

中評社北京12月12日電／據科技日報報導，美國麻省理工學院（MIT）天文學家開發出一種新方法，借助詹姆斯·韋布空間望遠鏡，在火星和木星之間的主小行星帶（以下簡稱“主帶”）內，發現了一些直徑僅10米的小行星。這是科學家迄今探測到的最小的主帶小行星，為研究隕石起源和行星防禦機制開辟了新途徑。相關論文發表於9日出版的《自然》雜誌。



據科學家估算，導致恐龍滅絕的小行星直徑約為10公里，如此巨大的天體撞擊地球的頻率極低，大約每1億到5億年才會發生一次。而公共汽車大小的小行星撞擊地球則相對頻繁，每隔幾年就會發生一次。這些“十米級”小行星更有可能逃離主小行星帶，變成近地天體，給地球帶來威脅。



此前，科學家能夠探測到的最小小行星直徑約為1公里。在最新研究中，MIT天文學家利用新方法，在主小行星帶內探測到了138顆“十米級”小行星。這些太空岩石大小各異，從一輛公共汽車到幾個體育場不等，最小的直徑僅為10米，是科學家迄今探測到的最小小行星。主小行星帶是位於火星和木星之間的碎石場，有數百萬顆小行星在其中繞行。



新方法可用於識別和跟蹤可能靠近地球的小行星，讓人們能在這些小行星距離地球還很遠時發現它們，從而對其行進軌道進行精確追蹤。這對於行星防禦工作來說至關重要。