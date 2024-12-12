“露西”不斷刷新有關古人類進化的認知

露西是埃塞俄比亞的國寶，人們經常來到位於亞的斯亞貝巴的埃塞俄比亞國家博物館參觀她的遺骸。（圖源：科技日報） 中評社北京12月12日電／據科技日報報導，1974年，科學家在埃塞俄比亞哈達爾地區320萬年前的沉積層中發現了化石AL 288－1。這是一具南方古猿阿法種的部分骨骼，這具標本獲得了一個沿用至今的綽號：露西。



在遙遠的過去，這位女性曾在東非土地上漫游。她身材並不高大，身高略高於1米，體重不超過30公斤。儘管現在科學家已經發現了比露西更古老的古人類化石，但她仍然是古人類學的“明星”。



50年前，這一轟動性發現對人類進化史產生了巨大影響，激發了全世界對人類起源的興趣，並改變了我們對人類在地球上進化歷程的看法——為什麼在其他物種古代祖先滅絕的時候，智人卻生生不息，最終變成了我們現在的樣子？



露西意外出現



露西發現的故事要回溯到1974年11月24日。那天早晨，美國人類學家唐納德·約翰森與湯姆·格雷在埃塞俄比亞哈達爾地區的一些淤泥和碎石中挖掘，當他們抬頭望向斜坡，令他們難以置信的是，那裡散落著大量骨頭碎片。這是一些前所未見的人科物種化石骨骼，其中47塊骨頭來自同一古老人類（人類和所有已滅絕的雙足動物親屬）。他們為這一發現興奮不已。



當天晚上，人們在營地篝火旁激動地慶祝他們的發現。伴隨著一首披頭士樂隊的《露西在綴滿鑽石的天空》，有人提議將新發現的化石命名為“露西”，這一名字隨即被采納。



他們收集到的碎片約占完整骨骼的40%。隨後的年代測定表明，這些遺骸大約有320萬年的歷史。在當時，這是人們發掘出的最古老的類人生物。



曾經在嚴酷環境中頑強生存的露西，如今其部分骨骼存放在埃塞俄比亞國家博物館內一個特製保險箱中，被全天候保護著。

