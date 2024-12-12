“5G+智慧教育”應用“揚帆起航”

師生在南開大學的研討型智慧教室內交流。（圖源：新華社） 中評社北京12月12日電／據科技日報報道，近日，教育部等十二部門聯合印發《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》，要求加強5G與室外實踐教學科研、虛擬仿真實驗實訓、校園體育體測等重點場景深度融合應用，加速5G在綫上教學、教育綜合測評、平安校園管理等環節應用。



這是“5G+智慧教育”的又一次新探索，事實上，推動5G與教育融合發展已提出多年。早在2021年，教育部等六部門印發《關於推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》，提出深入應用5G、人工智能、大數據、雲計算、區塊鏈等新一代信息技術，充分發揮數據作為新型生產要素的作用，推動教育數字轉型。同年，工信部等十部門發布《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》，提出加快5G教學終端設備及AR/VR教學數字內容的研發等相關內容。



高校湧現出哪些“5G+智慧教育”新場景、新應用？“5G+智慧教育”在數字化轉型中發揮了哪些作用？針對這些問題，科技日報記者采訪了相關專家。



得到廣泛應用和發展



北京師範大學教授、博士生導師，教育部教育信息化戰略研究基地（北京）副主任童莉莉認為，高等教育由於和科學技術聯系緊密，且擁有高水平人才隊伍和完善的基礎設施，成為5G相關應用發展最為成熟的領域之一。



日前，工信部和教育部公布了“5G+智慧教育”應用試點全國典型項目及通過驗收項目名單，其中包括北京師範大學、北京郵電大學、哈爾濱工程大學等多所知名高校的項目。



北京郵電大學信息化技術中心相關負責人介紹，該校入選的項目為“‘智創賦能 慧教育人’——新時代5G智慧教育場景化融合創新與實踐”。學校通過部署下沉式移動邊緣計算技術，建立了共享和獨享兩套5G專網，為5G教學提供了數據傳輸快、帶寬大、時延低的網絡環境。學校師生能夠隨時隨地訪問校園網，獲取信息化資源，實現互聯網訪問的無縫切換。此外，校園內的物聯網設備，如巡檢機器人、傳感器、攝像頭等，均已納入5G物聯網，並提供了端到端的安全保障，確保數據在校園網內流轉。



“盡管北京郵電大學西土城校區與沙河校區相距近30公里，但兩校區的師生可以通過5G全息遠程直播互動，開展課堂教學，舉辦會議。智慧教室能夠將教師的全息影像和聲音以低時延、高清晰度的方式實時傳送到遠端課堂，實現優質課堂資源的遠程共享。”上述負責人介紹。

