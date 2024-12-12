西藏江孜：把青稞從雪域高原推進一線城市

（圖源：新華社） 中評社北京12月12日電／西藏日喀則市江孜縣是西藏青稞主產區之一和良種基地，2024年青稞種植面積11.66萬畝，產量達6.2萬噸。江孜處於連接西藏邊境與腹心地區的重要節點，平均海拔約4000米，氣候條件適宜青稞生長。當地青稞精深加工產業初具規模。



從傳統的青稞糌粑、青稞酒，到現代化生產線制成的餅幹、面包、罐裝酒，從缺乏外銷渠道，到銷往上海等大都市，江孜縣近年來開辟青稞精深加工這一高原特色產業發展新賽道，2024年產值1.48億元，較上年增長66%。



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