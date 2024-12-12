大馬士革解除宵禁　速覽敘利亞最新情況

12月10日，人們等待通過土耳其南部哈塔伊省的奇爾韋格聚過境口岸進入敘利亞。新華社發 中評社北京12月12日電／據新華社消息，“敘利亞沙姆解放武裝”11日宣布解除首都大馬士革宵禁，同時呼籲敘利亞人民重返工作崗位。



據卡塔爾半島電視台11日報導，敘利亞過渡政府看守總理穆罕默德·巴希爾表示，他的首要目標之一是讓在海外的數百萬敘利亞難民重返家園。



該媒體還報導說，連日來，包括大馬士革在內的敘利亞多地遭到以色列近500次空襲。



敘利亞政局近日發生劇變，“敘利亞沙姆解放武裝”被認為是此次推翻巴沙爾·阿薩德政府的主力之一。“敘利亞沙姆解放武裝”8日宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”以及宵禁措施。以穆罕默德·巴希爾為看守總理的敘利亞過渡政府10日正式接管權力。



伊朗最高領袖：敘利亞發生的事情主要是“美以策劃的結果”



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社11日報導，伊朗最高領袖哈梅內伊當天表示，有跡象表明，敘利亞發生的事情“主要是由美國和以色列共同策劃的”。



報導說，哈梅內伊當天在首都德黑蘭發表講話時說，還有一個敘利亞鄰國在敘局勢劇變中“明顯發揮了作用”。參與敘利亞衝突的各方有不同目標，“但時間會證明，這些目標都不會實現”，美國將無法在該地區立足，並將被抵抗陣線逐出。他強調，以伊朗為首的抵抗陣線遇到的“壓力越大，就會越強”。



美國國務院發言人馬修·米勒9日在例行記者會上說：“正是我們對敘利亞實施的制裁削弱了敘政權。”他說，導致當前局面的另一個主要因素是美國支持的相關外交和軍事手段削弱了巴沙爾·阿薩德的主要盟友。

