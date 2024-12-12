﻿馬來西亞網絡霸淩入刑　最高判10年

中評社北京12月12日電／據大公報消息，據《海峽時報》報導：馬來西亞國會10日通過刑法與刑事訟訴法修正條文，將“起底”（doxing）視為犯罪，網絡霸淩最重將判處有期徒刑10年。



新修法律規定，如果利用言語或通訊方式威脅、侮辱或誹謗，意圖挑釁他人或對其他人造成傷害，將判處有期徒刑1年、罰款或兩者併罰，但若因此導致被霸淩者試圖自殺或自殺，刑期大幅提高為有期徒刑10年、罰款或兩者併罰。



馬來西亞也將“起底”視為犯罪，如果借由分享訊息進行騷擾、恐嚇或造成他人困擾等行為，最重判處有期徒刑3年、罰款或兩者併罰。“起底”源於黑客術語，意指獲得和發布檔案，或以文件檔案攻擊與抹黑他人。



馬來西亞首相署負責法律及體制改革事務部長阿扎麗娜指出，現階段法律無法有效規範社交媒體的網絡霸淩，但隨著此類案件日漸增多與複雜化，國家必須規範即使沒有明確意圖但仍能造成傷害他人的行為。



有律師表示，新修法律最大挑戰在於，如果網友的社交媒體賬號遭盜用，且蓄意發表不實論述或網絡霸淩言論，這其中會有舉證困難，遭盜用者有時難以舉證反駁。



馬來西亞通訊及多媒體委員會統計，今年1月到11月1日，馬來西亞共接獲8339起關於網絡霸淩通報或舉報案件，平均每天發生27起。