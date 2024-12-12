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尹錫悅否認“緊急戒嚴”是“內亂”
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2024-12-12 11:12:54
當地時間12日，韓國總統尹錫悅開始發表對國民談話。（圖：大公報）
中評社北京12月12日電／據大公報援引央視新聞消息，當地時間12日，韓國總統尹錫悅開始發表對國民談話。尹錫悅否認“緊急戒嚴”是“內亂”，再次批評在野黨裹挾國會，濫用彈劾公職人員權力。
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