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尹錫悅否認“緊急戒嚴”是“內亂”
http://www.CRNTT.com   2024-12-12 11:12:54


當地時間12日，韓國總統尹錫悅開始發表對國民談話。（圖：大公報）
　　中評社北京12月12日電／據大公報援引央視新聞消息，當地時間12日，韓國總統尹錫悅開始發表對國民談話。尹錫悅否認“緊急戒嚴”是“內亂”，再次批評在野黨裹挾國會，濫用彈劾公職人員權力。

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