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韓執政黨黨首：彈劾是令總統停職的唯一途徑
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2024-12-12 09:52:47
中評社香港12月12日電／韓國執政黨國民力量黨黨首韓東勛12日表示，總統尹錫悅無意提前下台，彈劾是令總統停職的唯一途徑。
據韓國媒體報導，韓東勛當天上午召開緊急記者會，表明自己贊成彈劾總統的立場。他還說，尹錫悅應立即被排除在軍隊統帥權等國政運營之外，需立即停止職權。
新華社報導，韓東勛宣布廢除自己此前提出的“有序推進總統下台”等方案，並表示將在下次表決時“根據自己的信念和良心參與表決”。
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