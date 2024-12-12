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韓國總統尹錫悅發表國民談話為緊急戒嚴辯解
http://www.CRNTT.com   2024-12-12 10:23:45


　　中評社香港12月12日電／韓國總統尹錫悅12日上午通過電視發表對國民談話，為3日實行緊急戒嚴辯解。

　　新華社報導，尹錫悅說，在野黨所作所為威脅憲政，作為總統採取緊急戒嚴措施不是為了破壞國家的憲政秩序，而是為了向國民告知國家處於危機的狀況，守護憲政秩序並恢復國家憲法。

　　他指責在野黨誣陷自己“內亂罪”、大搞彈劾，並表示無論是彈劾還是調查，都會奉陪到底。

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