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韓國總統尹錫悅發表國民談話為緊急戒嚴辯解
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2024-12-12 10:23:45
中評社香港12月12日電／韓國總統尹錫悅12日上午通過電視發表對國民談話，為3日實行緊急戒嚴辯解。
新華社報導，尹錫悅說，在野黨所作所為威脅憲政，作為總統採取緊急戒嚴措施不是為了破壞國家的憲政秩序，而是為了向國民告知國家處於危機的狀況，守護憲政秩序並恢復國家憲法。
他指責在野黨誣陷自己“內亂罪”、大搞彈劾，並表示無論是彈劾還是調查，都會奉陪到底。
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