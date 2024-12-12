人才落戶　推升港樓增量需求

中評社香港12月12日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，近年不論是本港經濟轉型，抑或是中美兩國競爭、地緣政治等外圍因素，都為香港帶來了不同的變數。經濟方面，香港受全球經濟放緩、新冠疫情，以及產業轉型等的衝擊；而在政治方面，香港因為發展都是背靠祖國，所以被美國為首的西方國家打壓，這些都令香港目前的處境充滿挑戰。



大公報報導，香港要擺脫困難而繼續發展，就少不了人才。香港作為國際金融中心，一直以來都吸引世界各地的人才來尋找機會；而特區政府近年的輸入人才計劃，是一項重要政策，不單是經濟的層面，而是對整個社會都有好處。輸入人才可以有助香港經濟增長，提升本地企業的競爭力；而高端人才落戶香港，帶來新技術、知識和創意，有助推動本港經濟的多元化發展，尤其是高科技、金融、醫療及創意產業等，引入外來人才，可以令這些行業加速發展，同時吸引更多外國資金來投資。



輸入人才的另一個重要目標，就是滿足勞動力的需求。香港和很多發達城市一樣，面對人口老化及出生率下降的問題；加上近年出現的移民潮，令勞動力減少。輸入人才計劃有效填補本地勞動市場的空缺，尤其是需要專業技能的工種，例如醫療專業、科研領域，以及工程技術等，都需要大量專業人才；輸入外來人才正好解決未及培育人手的問題，確保相關的產業能繼續發展。同時這些移居香港的專業人士，亦有助培育本地人才，通過知識同經驗分享，提升本地員工的專業能力。



租金回報可觀 吸引投資者



外來人才亦對香港社會帶來好處。香港是一個多元及包容性強的社會，外來人才帶來不同背景及生活習慣的交流，創造出一個更具活力的城市氛圍。當不同文化同背景的人一起共事或者生活，自然會彼此取長補短，建立更和諧的社會。



對於地產市場而言，大量人才落戶香港，帶來持續的新動力，絕對是正面的影響。雖然這些人才來港發展，初期要適應新的生活，未必會在短期內買樓，但當逐漸適應香港的新生活時，下一步就會考慮置業。



由於外來人才逐漸成為租務市場的一大客源，令投資者亦開始注意到當中的吸引力。樓價已下跌至低水平，相反租金長升長有，收租的回報率變得十分吸引。對於現時仍有實力的投資者，物業必定會再次成為他們投資的選項之一。