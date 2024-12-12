投資者進場　三大代理行為明年樓市把脈

曾煥平（中）預料，人民幣貶值吸引內地資金湧港買樓保值。（大公報） 中評社香港12月12日電／樓市乍暖還寒，三大代理行為本港明年樓市把脈。仲量聯行認為，利率走勢仍困擾樓市，但人民幣貶值勢令內地資金湧港買樓保值，可抵銷部分影響，料明年樓價跌約5%；利嘉閣則預期樓市迎來“慢牛”，與萊坊齊齊預測來年樓價看升5%。



大公報報導，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然撤辣、放寬按揭成數及減息，帶動本港首11個月住宅成交量按年增長逾22%，惟樓市存在未明朗因素，今年樓價累計仍跌6.8%。他稱，樓市好壞因素交錯，截至9月份，本港已落成未售新盤量處於2.07萬夥高位，發展商面對高融資成本，勢割價促銷，加劇樓價跌勢。再者，政經局勢及息口前景均未明朗，同樣令樓價受壓。



新盤料續低價售樓



曾煥平指出，樓市好消息是新盤庫存逐步減少，截至9月份，一手庫存量的需時消化平均值已跌至78.2個月，比去年12月的101.6個月大幅縮短，估計明年進一步跌至約58個月，貼近2015至2021年平均約51.3個月的水平。另一利好因素是人民幣貶值，令內地資金流向本港樓市保值，而租金回報持續上升，也吸引投資者陸續入市。



綜合以上好淡因素，他估計明年新盤仍采低價策略，中小型住宅及豪宅樓價料跌約5%，租金受惠於人才計劃及內地生需求，看升5%。不過，他補充，若預期人民幣貶值而導致內地資金流入超出預期，樓價明年跌幅會較溫和。

