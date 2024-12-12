富權：果然是以“戒嚴”心態對待“雙城論壇”

中評社香港12月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：果然是以“戒嚴”心態對待“雙城論壇”。以下為文章內容。



本來按照過去歷年慣例應於今年八月間舉行的本年度“雙城論壇”，因受各種主客觀因素影響尤其是民進黨當局以種種“小動作”進行阻擾下，最終決定於十二月十七日在台北市晶華酒店舉行，但由於台灣當局設下許多限制，上海市政府代表團成員不能進行“行程表”以外的公私活動，等於是“被軟禁”在酒店，因而由華源副市長率領的上海市政府代表團，十六日赴來台參與市政行程，十七日出席“雙城論壇”之後，當晚就返回上海。



即使如此，仍然是一波三折。就在台北市政府向陸委會呈送上海市政府代表團一百零二人的名單，以申辦“入台證”之際，前日晚間卻突然傳出，陸委會可能會針對大陸方面的“軍演威脅”，不排除會中止“雙城論壇”。



這個傳聞，反過來對陸委會構成重大的壓力，因為倘若無論是台北市或上海市哪一方以任何理由宣布擱置二零二四年得到“雙城論壇”，人們都將會很自然地認知，應當由陸委會背負這個責任，成為破壞“雙城論壇”以至兩岸交流的罪魁禍首。



陸委會無論是“始作俑者”還是“被動執行者”，似乎都不願“吃”這只“死貓”。於是，在昨日中午十二時三十分發出採訪通知，謂原定星期四下午四時的陸委會每週例行記者會，因為副主委兼發言人梁文傑有其他行程，因此提前於昨日下午四時提前召開記者會。各家媒體在接到通知後，都猜測是為是否批准上海市代表團入台出席“雙城論壇”而做出宣達。



果然，梁文傑表示一方面聲稱，最近從“國防部”訊息瞭解，大陸解放軍的海空域軍事部署造成情勢緊張，這些“威脅”都在“政府”嚴密監控中；這段時間以來和台北市政府持續保持聯絡，有提到中共策略一手交流、一手“威嚇”，在“國軍”日夜戒備下，是否還適合迎接中共官員來訪；另一方面又表示，“雙城論壇”從二零一零年以來辦了十四次，（雖然）大陸對台“侵擾”是變本加厲；不過台北市政府還是認為“雙城論壇”有舉辦必要，為了贏得兩岸和諧氣氛，“政府”願意釋出最大善意，暫且同意上海訪團來台，讓台北市政府可以繼續相關準備工作。

