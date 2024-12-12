IPO趨旺　畢馬威料明年增至1200億

劉大昌（右）表示，預計今年港股IPO集資額829億元，按年大漲80%，重上全球第四位。旁為朱雅儀。(大公報) 中評社香港12月12日電／在多宗大型新股上市（IPO）提振下，本港新股市場下半年逐步回暖。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌昨表示，預計今年港股IPO集資額將達829億元，按年大漲80%，重上全球第四位，並錄得63宗新股發行，若下半年活躍氣氛得以延續，相信明年將進一步錄得1000億至1200億元集資額，IPO數量甚至可擴大至80宗。



大公報報導，據畢馬威統計，本港下半年集資將達到約695億元，遠勝於上半年的約134億元。劉大昌表示，隨著香港IPO持續向好，投資者信心日益增強，香港作為上市目的地的吸引力與日俱增，中國證監會鼓勵內地龍頭企業來港上市，以及內地計劃適度寬鬆貨幣政策，繼續推動本港IPO市場壯大。



“先A後H”上市陸續來



畢馬威看好明年香港IPO市場表現。劉大昌預計，明年將持續有大規模公司來港上市，包括“先A後H”在內，集資額超過50億元的新股至少有4宗，中小型IPO數量亦會上升。



來港上市公司所屬行業正逐漸轉變。劉大昌表示，香港90%的上市企業均來自內地，隨著傳統金融和地產行業的經濟周期暫時過去，高速發展的資訊科技、生物科技公司將會有較大集資需求，事實上，在過去3至4年間，已有許多相關企業來港上市，該趨勢並非今年才出現。



談及中東機遇，畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，中東發展較為成熟的公司會傾向於在當地上市，並在香港第二上市，相信合乎條件的公司數量超過100家，其中包括來自金融和能源行業的大規模公司，這是香港新股市場的新資源。



朱雅儀還表示，中東始終是新市場，因此不預期會有大量來港上市案例，但仍是新機遇，隨著香港加深與中東的往來，有助引發當地企業對香港的興趣。



被問到特朗普重返白宮對中概股的影響，朱雅儀認為，雖然仍有很多中概股未回港上市，但隨著地緣政治的變化，相信香港IPO的表現，將是左右公司決策的主要原因，香港市場蓬勃發展，流通量逐步向好，將會支持企業再融資需要。



A股市場方面，該行預計今年錄得1191億元人民幣集資額，其中近半來自房地產投資信托基金（REITs）。朱雅儀表示，內地旨在改善整體資本市場，著重提升已上市公司的質量，因此明年A股IPO活動將保持平穩，尋求上市的企業或轉道香港，不僅能善用港股通機制與A股市場建立的緊密聯繫，並能透過香港作為國際金融中心的地位接觸更多國際投資者。



港今年IPO排名升至第四



畢馬威統計，今年全球IPO市場集資總額為1191億美元，涉及1159宗上市項目，按年分別下滑9%和15%，印度國家證券交易所、納斯達克證券交易所、紐約證券交易所包攬前三，香港回升至第四位，上海證券交易所位列第五。