美智庫研討：特朗普能與中方達新貿易協議？

卡特勒認為，美中不可能達成第二階段貿易協議 CSIS視頻 中評社華盛頓12月12日電（記者 余東暉）對於特朗普可能希望與中國達成第二階段經貿協議，甚至與中方達成“大交易”（grand bargain），美方專家認為，在特朗普執意對華加征高關稅，中方會更堅決反制的今天，雙方達成第二階段經貿協議的可能性很小，進行“大交易”更不可能。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）“中國商務與經濟董事項目”10日舉行“中國大數據”線上年會，研討在特朗普再執政的轉折點時刻，美中關係的走勢，以及中國經濟形勢與美中技術競爭態勢。



亞洲協會政策研究所副主席卡特勒（Wendy Cutler）指出，關稅問題將是特朗普第二任內挑戰美中關係的第一個問題，特朗普直言不諱對華徵收關稅。他的關稅手法到底是交易式的，還是為了與中國脫鈎？目前人們還不知道答案。隨著關稅的宣布和來回的聲明發表，我們可能會看到特朗普的兩面性。



曾任美國代理副貿易代表的卡特勒表示，非常懷疑特朗普能否與中方達成新的貿易協議，以解決第一階段協議中懸而未決的問題，如財政補貼、國有企業、過剩產能、網絡安全。她認為，美中之間無法就貿易問題進行“大交易”。