香港旅遊熱點研設水上的士

鯉魚門海鮮舖期待人流增加能帶動海鮮業。（香港文匯報報） 中評社香港12月12日電／香港特區政府正積極通過舉辦盛事及發展旅遊景點推動經濟增長。新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，香港旅遊業正全速復甦，訪客人次逐步增長，今年頭10個月共有3，670萬人次訪港，按年增加37%，而根據估算，香港上半年舉辦的盛事共帶來約24億元消費額。在旅遊業景點方面，發展旅遊熱點工作組將於明年上半年制定推進18區的旅遊項目，發展香港成為首屈一指的旅遊目的地，並開發具本地和國際特色的旅遊產品，其中鯉魚門海旁的改善工程，包括公眾登岸及海濱長廊等設施將在明年1月底完工，特區政府並正與業者商討擴展鯉魚門的水上的士路線，希望能為遊客提供風景優美的特色路線。



香港文匯報報導，立法會議員林健鋒昨日在大會上問及香港今年“盛世活動”情況及經濟收益，羅淑佩在書面答覆中表示，今年上半年共有110項盛事，涵蓋多個不同領域，其中文化藝術及創意佔31項（28%）、體育及賽事佔14項（13%）、會議及展覽佔38項（34%）、金融經濟及創科佔15項（14%）、節日及慶典、匯演及嘉年華佔12項（11%）。根據估算，上半年盛事共吸引約55萬名旅客參與，帶來約24億元消費額，經濟增加價值約14億元。

