【
大
中
小
】 【
打 印
】
聯大以壓倒性多數通過決議要求加沙立即停火
http://www.CRNTT.com
2024-12-12 15:24:28
中評社北京12月12日電／據新華社消息，聯合國大會11日召開緊急特別會議，以壓倒性多數通過一項決議，要求在加沙地帶實現“立即、無條件和永久”停火。
這項決議以158票贊成、9票反對、13票棄權的表決結果獲得通過。美國和以色列投了反對票。決議同時敦促立即釋放所有被扣押人員。
據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門10日發布的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成近4.5萬巴勒斯坦人死亡、逾10.6萬人受傷。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
加強加沙人道主義響應開羅部長會議埃及舉行
(2024-12-03 15:27:28)
特朗普警告哈馬斯在他上任前釋放所有人質
(2024-12-03 10:32:14)
以軍空襲加沙多地 造成大量人員傷亡
(2024-12-03 10:23:01)
美國在安理會再次否決加沙停火決議草案
(2024-11-21 09:52:17)
聯合國加沙援助車隊遭暴力搶劫
(2024-11-20 12:10:22)
二十國集團峰會聯合聲明籲加沙和黎巴嫩停火
(2024-11-19 16:34:38)
華府續軍援以色列 “最後通牒”淪為空談
(2024-11-14 16:23:23)
以媒稱以軍將至少在加沙地帶駐留到明年年底
(2024-11-14 10:51:44)
卡塔爾否認退出加沙衝突斡旋
(2024-11-11 16:12:36)
卡塔爾說未退出斡旋加沙衝突
(2024-11-10 11:41:01)