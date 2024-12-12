聯大以壓倒性多數通過決議要求加沙立即停火

中評社北京12月12日電／據新華社消息，聯合國大會11日召開緊急特別會議，以壓倒性多數通過一項決議，要求在加沙地帶實現“立即、無條件和永久”停火。



這項決議以158票贊成、9票反對、13票棄權的表決結果獲得通過。美國和以色列投了反對票。決議同時敦促立即釋放所有被扣押人員。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門10日發布的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成近4.5萬巴勒斯坦人死亡、逾10.6萬人受傷。