從多維電力數據看大灣區經濟發展趨勢

中評社北京12月12日電／綠證交易不斷增長、充電站新產業用電不斷增加、數字電網能級不斷提升……在粵港澳大灣區，多個維度的用電數據讓人感知到經濟發展新的脈動。



動能向綠：單次綠證交易達2482萬張



能源的綠色低碳轉型是我國加快經濟社會發展全面綠色轉型的重要內容。



近日舉行的2024年明珠灣國際氣候投融資大會上發布的數據顯示：自2021年開展以來，廣東綠電交易規模持續擴大，累計交易量超120億千瓦時。



位於廣州市南沙區的汽車製造主機廠商廣汽豐田今年1至10月綠電交易電量達2348.49萬千瓦時，相當於減排二氧化碳15416.65噸。



在粵港澳大灣區，綠電綠證交易的市場需求越來越旺盛。今年前10月，廣州綠電交易電量達11.41億千瓦時，同比增長119%；深圳綠電交易電量達13.8億千瓦時，同比增長180%。



今年7月，廣東能源集團、深圳能源集團等654家經營主體達成2482萬張綠證交易。這是截至目前全國最大規模的單次綠證交易。



能源結構也越來越綠色。在南方電網服務的五省區，非化石能源裝機已達63%，尤其是新能源裝機近1.8億千瓦，已成為南方五省區第一大電源。



從西南地區金沙江峽穀裡巍峨聳立的世界級水電站，到滇黔桂粵等地荒山坡地上的一排排光伏電池板，再到莽莽山脈和茫茫大海中晝夜不息的風力發電機，一股股綠色電能源源不斷地輸送到珠江之畔、南海之濱。

