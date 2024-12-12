北方地區供熱采暖平穩有序推進

中評社北京12月12日電／據新華社消息，供熱事關千家萬戶，是重要的民生實事。記者12月11日從住房城鄉建設部瞭解到，目前，全國北方采暖地區全部進入供暖季，各地采暖運行情況總體平穩。



記者瞭解到，各地積極採取措施保障供熱采暖運行穩定。內蒙古新建改造各級管網和樓棟立管近萬公裡，建立自治區、盟市、旗縣三級居民室溫在線監測系統，大幅提升供熱保障能力；北京推進供熱感知體系建設，並按照極端天氣下“3026”要求，即30分鐘內接單聯繫、2小時內上門處置和上門後6小時內辦結的辦理時限要求，加快訴求辦理；天津市智慧供熱監管平台實時監測全市熱源運行數據和燃氣鍋爐房燃氣數據，開展智慧監管聯動。



住房城鄉建設部相關負責人表示，各地城鎮供熱主管部門和供熱企業要充分認識做好冬季城鎮供熱采暖工作的重要意義，時刻把群眾冷暖放在心上，主動作為、抓實抓細，以高度責任感、使命感，確保城鎮供熱系統穩定運行，守住民生底線。要增強安全保障能力，落實安全生產主體責任，健全應急搶修隊伍，備足應急物資和裝備，提升突發故障應急處置能力，堅決防範安全生產事故發生。



他強調，要加快老化管道更新改造，“冬病夏治”，用好“兩重”“兩新”和增量政策“窗口期”，謀劃實施改造項目，優先安排有安全隱患的管道實施改造，鼓勵有條件地區推進供熱管網互聯互通。要強化科技賦能，結合城市基礎設施生命線安全工程建設，推進供熱系統智能化感知設施設備安裝，加快智慧供熱平台建設。



據介紹，在強化供熱保障能力上，今年各地已檢修維護供熱管網23萬公裡、供熱設施97萬處，加強熱源建設，新增供熱能力2.86萬兆瓦，有效提升了供熱保障水平。各地加快推進供熱管道老化更新改造，今年已完成改造1.61萬公裡，有效降低了供熱管道帶病運行風險。