馬來西亞漢服展：服章傳萬里　錦衣敘情深

中評社北京12月12日電／充滿南洋風情的甘美蘭打擊樂、悠揚的二胡曲、衣袂翩翩的漢服走秀……“歷久彌新的漢服與中國紋樣展”開幕式10日晚在馬來亞大學亞洲藝術博物館舉行。



作為慶祝中馬建交50周年和馬來亞大學孔子學院成立15周年系列活動之一，本次展覽由馬來亞大學孔子學院主辦，展品涵蓋從秦漢到明代各個歷史時期的代表性漢服，呈現出豐富的美學和文化內涵。



馬來亞大學校長努爾·阿祖安在開幕式上致辭表示，借助漢服這一承載中國歷史、藝術的傳統服飾，此次展覽充分展現了中國豐富的文化遺產，讓觀眾深入瞭解並欣賞中國文化的獨特性與多樣性。



展廳現場人頭攢動，參觀者或駐足觀賞，或攝影留念，無不為漢服的精美紋樣與複雜工藝所吸引。吉隆坡市民塗麗詩感嘆道：“漢服的圖案和花紋精致漂亮，每件漢服的設計都充滿了故事感。”



中國駐馬來西亞大使館參贊常珊表示，此次展覽不僅是一場漢服的視覺盛宴，更是中華文明禮儀文化、藝術審美、哲學智慧和生活方式的生動展現。



開幕式上，一場漢服走秀將現場氣氛推向高潮。來自馬來西亞的伊扎蒂爾身穿明制漢服，雲肩如霞，裙擺輕舞，贏得現場陣陣掌聲。走秀後，她激動地告訴新華社記者：“今天是我第一次體驗漢服。這件漢服的形制源自明代，設計精美且富有韵味，穿上它讓我感到無比自豪。”



展覽現場，觀眾不僅可以近距離欣賞漢服實物，還能通過視頻展示和互動遊戲等方式，沉浸式體驗漢服所蘊含的傳統文化價值。

