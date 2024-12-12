冰雪試驗區：雪季邂逅“中國風”

中評社北京12月12日電／夜幕降臨，在吉林市萬科鬆花湖度假區，20名身著京劇、川劇等服飾的滑雪愛好者從山頂飛馳而下，在煙火映襯下英姿颯爽，引來陣陣歡呼。



2024－2025雪季“開板”以來，位於吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區的北大湖和鬆花湖兩家滑雪度假區人氣持續上漲。滑唄APP數據顯示，截至12月10日，兩家雪場分別以27.49萬公裡和10.29萬公裡，在12月全國滑雪場記錄滑雪裡程數排名中暫居第一位和第六位。天南海北的雪友，不僅在此嘗到了免費人參代茶飲，也發現新雪季邂逅“中國風”的場景越來越多。



倒入山泉水，加進人參、麥冬、五味子、黃芪、枸杞子、陳皮等藥材，水汽隨著煮具升溫漸漸蒸騰，一股香氣在雪具大廳的角落彌散開來……這是新雪季在吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區“上線”的人參代茶飲，供雪友免費飲用。



“我們還在雪場設立了中醫康養館，通過推拿、刮痧、拔罐等中醫療法服務雪友。”吉林市中醫院軟傷科主治醫師高宇說，也期待通過雪場這一國際窗口，向海內外展示好中國優秀傳統文化的獨特魅力。



除了中醫文化，京劇文化也是新雪季一大亮色。吉林市將冰雪與戲曲結合，在各雪場推出戲曲演出，讓夜晚雪場變國風秀場，不斷豐富遊客冰雪文旅體驗。冰天雪地中搭建的“戲台”上，各大劇種選段輪番上演。此外，“黑悟空”和“雪餅猴”兩大國潮網紅IP也同框獻藝，精彩演出讓逐雪而來的遊客收穫額外驚喜。



“我們圍繞吉林的歷史文化以及‘長白天下雪’‘大東山水迎天下’等文旅主題，策劃開展特色活動。”萬科鬆花湖度假區總經理趙蘭菊說，鬆花湖是國內變裝滑雪的興起地之一，如今越來越多的雪友樂於參與雪場組織的“中國風”主題活動。

