民革十四屆三中全會在京召開

中評社北京12月12日電／據新華社消息，中國國民黨革命委員會第十四屆中央委員會第三次全體會議12月11日在北京召開。會議的主要內容是學習貫徹中共二十屆三中全會精神，聽取和審議民革第十四屆中央常務委員會工作報告和中央內部監督委員會工作報告等。民革中央主席鄭建邦代表民革第十四屆中央常務委員會作工作報告，民革中央常務副主席何報翔主持開幕會。



鄭建邦回顧總結工作時指出，一年來，民革緊密團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持把好政治方向、強化自身素質、提高履職本領、樹牢規矩意識，做到旗幟鮮明講政治、凝心聚力重團結、兢兢業業幹實事、紀律嚴明守規矩，創新提出示範支部、黨員之家、教育基地與榜樣人物“四位一體”推進自身建設，思想政治建設的核心地位更加彰顯，組織建設的基礎功能更加完備，履職能力建設的支撐效果更加突出，作風建設的抓手作用更為顯著，制度建設的保障措施更為扎實，各項工作邁上新台階。



關於明年工作任務，鄭建邦要求，民革全黨要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關於堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度的重要論述，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，繼承和發揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神，以學習貫徹中共二十屆三中全會精神為主線，以打開促進祖國統一工作新局面為重點，以推動“四位一體”建設為依托，以開展“履職能力建設年”活動為抓手，確保民革各項工作取得新進展、打開新局面。