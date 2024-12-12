聯合國大會要求加沙“立即”停火

中評社香港12月12日電／聯合國大會以壓倒性多數投票要求立即在加沙地帶停火，並表示支持聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處(近東救濟工程處)的工作。



半島電視台消息，聯合國大會在本周三通過了一項決議，要求在加沙立即、無條件和永久停火，該決議以聯合國193個會員國中的158票贊成、9票反對和13票棄權的結果獲得通過。



第二項決議表達了對近東救濟工程處的支持，並譴責了以色列一項禁止該聯合國機構在以色列開展業務的新法律，該決議以159票贊成、9票反對和11票棄權的結果獲得通過。



該決議要求以色列尊重近東救濟工程處的授權，並呼籲以色列政府“遵守其國際義務，尊重近東救濟工程處的特權和豁免，並履行其允許和促進全面、迅速、安全和不受阻礙地向整個加沙地帶提供各種形式的人道主義援助的責任”。



兩次投票結束了聯合國持續兩天的演講——發言者紛紛呼籲結束以色列對巴勒斯坦領土長達14個月的戰爭，這場戰爭已造成至少44805人死亡——其中大部分是巴勒斯坦婦女和兒童，此外還造成106257人受傷。



“加沙已不復存在”，斯洛文尼亞駐聯合國大使塞繆爾·茲博加爾在大會會議上表示，“它被摧毀了。平民正面臨饑餓、絕望和死亡”。



他補充道，“這場戰爭沒有理由繼續下去。我們現在需要停火。我們現在需要把人質帶回家”。



阿爾及利亞駐聯合國副大使納西姆·加瓦維談到了世界無力阻止加沙戰爭的問題：“面對巴勒斯坦悲劇，沉默和失敗的代價非常沉重，而明天的代價將會更大。”



半島電視台記者加布里埃爾·埃利桑多自紐約聯合國總部報導稱，“這兩項決議傳遞的信息非常明確”。



埃利桑多指出，“首先，近東救濟工程處需要得到保護，他們的授權需要得到保護和加強。當然，以色列正試圖摧毀近東救濟工程處。一個多月以來，他們一直在明確表達這一想法”。



他表示，“而第二個信息是，絕大多數世界國家再次呼籲立即在加沙停火”。



以色列、美國投票反對聯合國決議



以色列及其最堅定的盟友美國，屬於在聯合國發言並投票反對上述決議的極少數國家及其代表。



美國駐聯合國副大使羅伯特·伍德在投票前重申了美方對停火決議的反對，並且批評巴勒斯坦人再次未提及哈馬斯於2023年10月7日對以色列的襲擊——這場襲擊造成約1139人死亡、超過200名以色列人被綁架至加沙。



他表示，“在哈馬斯因黎巴嫩停火而感到孤立之際，關於加沙停火的決議草案可能會向哈馬斯發出危險信號，即沒有必要談判或者釋放人質”。



在聯合國投票之前，以色列駐聯合國大使丹尼·達農指責上述決議的支持者與哈馬斯共謀。



達農表示，“如果今天要求停火而不解決人質問題，那麼聯合國大會將再次站在那些把人類苦難武器化的人一邊。”



雖然聯合國安理會決議具有法律約束力，但聯合國大會決議卻沒有，儘管它們的確反映了世界輿論。