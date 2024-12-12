斯洛伐克總理稱他任內都不支持烏克蘭加入北約

中評社香港12月12日電／衛星通訊社報導，斯洛伐克總理羅貝爾特·菲佐表示，只要他還擔任總理，永遠不會支持烏克蘭加入北約。



菲佐在接受巴西《聖保羅頁報》採訪時稱：“只要我還是總理，我永遠不會支持烏克蘭加入北約。”



此前，俄羅斯總統普京在接受媒體採訪時表示，烏克蘭加入北約將對俄羅斯的安全造成威脅，這是俄羅斯發起特別軍事行動的原因之一。



菲佐還表示，歐洲應該開始與俄羅斯進行正常對話。



菲佐在接受採訪時說：“我希望與俄羅斯關係正常化。我們應當開始進行正常對話，因為現在所發生的事情是不正常的。我保證，一旦戰爭結束，一切都會像往常一樣。大家都會去那裡（俄羅斯），所有人都會想進行買賣。”



他強調，不希望俄羅斯和歐洲之間出現“新的鐵幕”。



菲佐認為，西方未能借助烏克蘭衝突削弱俄羅斯，反俄制裁無效，而基輔的力量已經不足以舉行談判。



他在接受採訪時稱：“西方決定利用這場衝突削弱俄羅斯，實施了制裁，數十億歐元和美元投向烏克蘭，提供了大量人道主義援助、很多武器。結果如何？俄羅斯人奪取的土地越來越多，制裁無效，而烏克蘭的力量已經不足以舉行談判。”



西方因烏克蘭問題加大了對俄羅斯的制裁壓力。俄羅斯總統普京此前表示，遏制和削弱俄羅斯是西方的長期戰略，制裁嚴重打擊了整個世界的經濟。普京說，西方的主要目的是讓數百萬人的生活惡化。俄羅斯多次表示，將解決掉西方給其製造的所有困難。莫斯科稱，西方沒有勇氣承認對俄制裁已經失敗。西方國家不斷有人指出反俄制裁無效。