中國個人養老金投資“納新”　指數基金入圍

中評社香港12月12日電／記者12日從中國證監會獲悉，根據當日公開發布的《關於全面實施個人養老金制度的通知》要求，證監會及時優化產品供給，已將首批85只權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄。



新華社報導，首批85只權益類指數基金中，跟蹤各類寬基指數的產品78只、跟蹤紅利指數的產品7只，包括滬深300指數、中證A500指數、創業板指數等普通指數基金、指數增強基金、ETF聯接基金等。相關產品均增設專門份額，並實施管理費、托管費優惠安排。



據介紹，公募基金行業目前已受托管理各類養老金資產超6萬億元，佔中國養老金委托投資規模的50%以上。產品目錄擴容前，個人養老金產品分為養老目標基金、養老儲蓄、養老保險和養老理財四類。其中，養老目標基金199只，包括結合投資者退休時間而設計的目標日期基金，以及以投資者風險偏好為焦點的目標風險基金。



最新數據顯示，中國個人養老金開戶人數突破7000萬，可供投資的產品數量超800只。此次將權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄，進一步拓寬了個人養老金的可投品種，形成了豐富且有差異化的產品貨架，提升了個人養老金業務的吸引力。國際經驗表明，被動指數基金憑借其費率低廉、公開透明、分散風險等特徵，已經成為全球養老金投資的重要工具。



證監會表示，將強化個人養老金投資公募基金業務監管，督促公募基金管理人持續提升管理和服務能力，更好支持個人養老金高質量發展。