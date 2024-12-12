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外交部：反對韓方將內政問題同涉華因素相關聯
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2024-12-12 16:34:44
中評社香港12月12日電／針對韓國總統尹錫悅12月12日發表的對國民談話中的有關涉華內容，中國外交部發言人毛寧在當日例行記者會上作出回應。
新華社報導，“中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿。”毛寧說，“中方對韓國內政不做評論，但堅決反對韓方將內政問題同涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂中國間諜，抹黑正常的經貿合作，這不利於中韓關係健康穩定發展。”
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