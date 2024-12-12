多部重量級影片競逐2025年中國春節檔

中評社香港12月12日電／農曆新年腳步臨近，全球第二大電影市場已然醞釀著一場激烈的票房爭奪戰。多部備受影迷和市場期待的影片宣佈加入春節檔，中國最“吸金”的假日檔期將迎來“神仙打架”。



現象級動畫影片《哪吒之魔童降世》的續作《哪吒之魔童鬧海》（又稱《哪吒2》）12月10日宣佈定檔2025年春節。哪吒是中國古代神話中的經典人物，以勇敢叛逆和捍衞正義著稱，是明代神魔小說《封神演義》中的重要角色，其形象經常出現在影視和動漫作品中。



《哪吒之魔童鬧海》將與此前已定檔的三部影片同台競技，包括徐克執導、改編自金庸小說的武俠電影《射雕英雄傳：俠之大者》，烏爾善執導的史詩奇幻大片續集《封神第二部：戰火西岐》，以及“熊出沒”系列動畫電影新作《熊出沒·重啟未來》。



2019年上映的《哪吒之魔童降世》創造了逾50億元票房的佳績，成為中國電影史上最賣座動畫電影。續作由導演餃子帶領原班人馬歷時5年打造。



“《哪吒之魔童降世》上映5年後，影迷終於等來了續作《哪吒之魔童鬧海》。”一位微博用戶寫道。出品方指出，電影

《哪吒之魔童鬧海》兼具喜劇與情感共鳴的故事風格，在提升故事體量的同時，力求帶給觀眾“震撼的銀幕體驗”。據介紹，影片還挑戰了前作未曾涉足的複雜的海水視效製作。



為期約一周的春節假期，通常是中國票房產出最高的假日檔期。電影數據平台貓眼的數據顯示，自2021年以來，每年春節檔票房均在60億元以上。2024年為期8天的春節檔創下80億元的票房紀錄，其中4部影片躋身年度票房前五。



同樣，2025年春節檔（1月28日至2月4日）也被業界寄予厚望。燈塔專業版數據分析師陳晉向新華社記者指出，春節檔一

直是市場核心檔期，爆發力強且發揮穩定，“期待2025年春節檔能延續市場大檔期的火熱表現”。



分析人士認為，春節檔已定檔影片“陣容強大”，預計接下來仍會有頭部項目宣佈加入這一檔期。



“春節檔不僅是一個票房蓄水池，更重要的是它為全年的電影釋放了一個信號，為觀眾的期待奠定了一個基礎。”中國電影家協會副主席、清華大學教授尹鴻在11月該協會與燈塔研究院聯合發佈的一份報告中指出。



看電影是中國人春節期間娛樂休閒的重要選擇之一，觀影需求強烈。“關鍵是看我們供給的影片能不能夠達到七成以上的滿意度，如果能達到七成以上的滿意度，春節檔仍然會出兩三個甚至三四個爆款。”尹鴻說。