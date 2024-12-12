瑞士央行減息0.5厘　近10年最大單次減幅

中評社香港12月12日電／瑞士央行減息50個基點，指標利率減至0.5厘，創逾兩年新低，連續4次會議減息，單次減幅超出市場預期，亦是近10年來最大減幅。



香港電台報導，瑞士央行表示，近數個月來，經濟前景不確定增加，將繼續密切關注形勢，必要時調整貨幣政策，以確保通脹保持在與中期物價穩定一致的範圍內，又說在必要時會積極介入外匯市場。另外，央行對今年瑞士經濟增長預測維持1%左右，今明兩年通脹率分別下調至1.1%及0.3%。2026年通脹率預測輕微上調至0.8%。