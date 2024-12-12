港股收市報20397點

中評社香港12月12日電／港股造好，恒生指數一度升逾390點，收市報20397點，升242點，升幅1.2%。主板總成交金額約1578億元。



香港電台報導，科技指數企穩4600點收市，升69點，升幅1.53%。ATMXJ普遍上升，表現較好的小米升近4%，京東集團逆市跌近1%。內需股、旅遊、博彩股明顯上升，百威亞太、華潤啤酒及蒙牛升逾5%至7%，是表現最好3隻藍籌股。金沙及攜程集團升4%。內房及金融股普遍造好，港交所、平保、中行、招行升近2%或以上。