貿發局預測香港明年出口增長4%

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月13日電（記者 盧哲）香港貿易發展局（香港貿發局）12日表示，預料2025年香港出口將增長4%，香港的出口表現將維持2024年全年的上升趨勢。其中，電子產品、東盟和內地市場持續強勢。



香港貿發局12日舉行記者會，公佈的2025年香港出口展望。貿發局表示，2024年1至10月，電子產品出口同比增長13.5%。受惠於全球對人工智能系統的持續強勁需求，預料該產業將於明年維持強勢。香港貿發局研究總監範婉兒表示，電子產品將繼續成為明年香港出口增長的主要引擎，市場預料推出新一代人工智能整合手機、電腦和其他數位設備，亦將提振產品銷售。



另一方面，貿發局認為，雖然基本貿易趨勢維持樂觀，但在未來12個月，香港出口表現面對不少潛在挑戰。美國總統當選人特朗普曾公開表示將對從包括墨西哥、加拿大和中國內地在內的進口到美國的商品大幅提高關稅。若有關政策成真，全球貿易流動將受不利影響。同時，貿易轉移將不可避免地加快。屆時香港的出口活動可能受到影響。



不過，貿發局指出，香港出口商普遍認為關稅可能僅帶來輕微的影響，同時有跡象表明，中國內地的整體貿易表現並未大幅受以往關稅限制影響。雖然美國自2018年以來對約三分之二的中國內地輸美產品加徵關稅，但是中國內地在全球出口所佔的比重卻從2018年的12.7%上升至2023年的14.1%。此外，有評論認為，特朗普提出的關稅制度可能是談判的初步籌碼，而不是確定實行的計劃。



香港貿發局當天還同步公佈了2024年第四季出口信心指數。報告顯示，受關稅和不明朗環球貿易環境影響，香港出口商信心轉趨審慎。第四季的現狀指數及預期指數均微跌至50的分水嶺左右 。現狀指數下跌2.3點至50.3，預期指數下跌1.4點至50.0。高級經濟師傅至樂表示，出口商尤其看好中國內地和東盟的前景，市場預期分類指數分別為55.9和52.7，均高於50。