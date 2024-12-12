日本央行據報下周傾向維持利率不變

中評社香港12月12日電／外電引述消息人士報導，日本央行傾向下周維持利率不變，認為可以花更多時間審視海外風險及有關明年企業加薪的前景。



香港電台援引報導，日本未到需要立即加息的地步，雖然日本借貸成本仍然接近零，但通脹超過目標的風險很小。通脹溫和令日本有能力花時間仔細研究各種數據。



不過，消息人士亦說，政策委員會中仍有部分委員認為日本已經滿足加息的條件，一旦日圓再度暴跌，加劇通脹壓力，日本央行亦可能傾向採取加息行動。