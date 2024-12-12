美國擔心土耳其會填補阿薩德倒台後的真空

中評社香港12月12日電／大多數美國評論家都認為，敘利亞政權在幾天前被反對派武裝戲劇性推翻的事實，不僅會對敘利亞產生深遠影響，還會對中東地區的戰略版圖、美國及其在該地區的盟友的利益產生深遠影響。



半島電視台報道，當評論人士指出土耳其是敘利亞事態發展中最重要的直接地緣戰略贏家時——華盛頓走廊中的觀點將它視為敘利亞境內最具影響力的外部參與者，美國國會內的一些高級議員認為，敘利亞阿薩德政權的垮台可能會導致美國與土耳其之間的緊張關係進一步加劇。



兩國在敘利亞問題上屢屢發生爭執，一些美國議員對土耳其可能擴大針對受美國支持的庫爾德武裝的襲擊表示擔憂。



華盛頓方面意識到，土耳其對推翻阿薩德政權的沙姆解放組織（該組織已被美國認定為“恐怖組織”）的支持，可能會給安卡拉提供一個擴大其在敘利亞境內影響力的絕佳機會。



“最大贏家”



另一方面，大西洋理事會軍事專家里奇·奧岑在該理事會網站上發表的一篇文章中認為，“土耳其是唯一一個對敘利亞擁有制勝戰略的國家：反對阿薩德，同時與其支持者進行談判，收容難民，並在政治和軍事上支持反對派，同時在敘利亞北部打擊庫爾德‘人民保護部隊’——反土耳其的庫爾德工人黨的一個分支。”



他補充稱，安卡拉目前在實現穩定和重建敘利亞的過程中，享有無與倫比的經濟、外交和軍事影響力，並為廣大敘利亞民眾所接受。



另一方面，華盛頓中東研究所副所長保羅·塞勒姆評論了土耳其對敘利亞事態發展的立場，並指出，“土耳其是這一事態發展的地區最大贏家，因為它是沙姆解放組織的主要支持者，而該組織領導了推翻阿薩德政權的進程，並且對取勝的反對派武裝分子和反對派團體產生了最大的影響，與安卡拉的接觸將是幫助敘利亞人成功過渡的地區和國際努力的關鍵所在。”



挑戰與利益



自2011年敘利亞革命爆發以來，與敘利亞接壤近900公里的土耳其，一直是旨在推翻巴沙爾·阿薩德政權的反對派團體的主要支持者。



中東研究所研究員梅利哈·本利·阿爾圖尼謝克表示，“鑒於土耳其長期支持敘利亞反對派力量，土耳其可能認為自己在新的敘利亞將擁有特權地位，但局勢仍將繼續對安卡拉構成挑戰”，“漫長的共同邊界線、大量的敘利亞難民、土耳其在敘利亞北部部分地區的軍事部署，以及敘利亞庫爾德人民保護部隊的存在，這些無疑都是安卡拉面臨的最重要的問題。”



與許多其他地區行為體不同的是，土耳其在敘利亞北部地靠近反對派武裝控制多年的地區的範圍內部署了數千名士兵，這使安卡拉在瞭解正在發生的事情方面擁有顯著的優勢，即使它根本沒有料到反對派武裝會如此迅速地接管該國。



作為自敘利亞危機爆發以來唯一持續支持反對派力量的地區參與者，土耳其可能認為自己將在新敘利亞擁有特權地位。



事實上，土耳其總統埃爾多安只在迄今為止對敘利亞事態發展作出的唯一回應中表示，“土耳其與昨天一樣，站在了歷史正確的一邊。”



但是敘利亞局勢仍將給土耳其帶來挑戰，而要在一個飽受多年戰爭之苦的國家實現成功有序的過渡也並不容易，土耳其還對庫爾德“人民保護部隊”將如何回應這些事態發展而感到擔憂。



呼籲遏制



另一方面，美國外交關係委員會美土關係專家斯蒂芬·庫克認為，土耳其是“唯一可能從阿薩德垮台中受益的鄰國”，對此，他解釋稱，埃爾多安在敘利亞取得了長足的進步，並且在最近幾周內含蓄地支持以武力推翻阿薩德的統治。



他還補充稱，安卡拉現在有機會組建一個政權來接替大馬士革的阿薩德政權，這是土耳其政府自2011年背離巴沙爾·阿薩德以來的一個老目標，但他認為，“土耳其在敘利亞的問題可能在於沙姆解放組織不與之合作。”



庫克表示，土耳其在幹預中東事務時一個反復出現的特徵是，“無論埃爾多安如何堅持土耳其與阿拉伯世界之間的文化親近，特別是該國執政的正義與發展黨與整個地區的伊斯蘭主義者之間的文化近親，但這位土耳其總統表現出來的仍是他無法理解當地和地區政治的事實。”



他補充稱，“安卡拉可能對阿薩德之後的敘利亞發展進程有些自滿，但目前還不清楚埃爾多安和他的顧問是否為敘利亞的新現實做好了充分的準備。”



當華盛頓意識到土耳其和敘利亞各派（包括被土耳其政府定性為“恐怖分子”的庫爾德武裝人員）可能反復發生衝突時，一些美國議員呼籲採取行動，以在後阿薩德時代遏制土耳其在敘利亞境內的影響力。



美國俄克拉荷馬州共和黨參議員馬克韋恩·馬倫表示，他“並不認為美國可以在決定推翻阿薩德的反對派力量是否繼續掌權方面發揮作用”。



儘管如此，馬倫承認，阻止土耳其消滅庫爾德武裝仍符合美國的國家安全利益——這些庫爾德武裝在全國各地的難民營內關押著超過10000名ISIS武裝分子。



庫爾德人



馬倫在評論敘利亞事態發展時指出，“目前仍存在一些擔憂，因為庫爾德人關押著大量囚犯，我們很清楚這一點，我們希望他們能繼續關押這些人員。”



他補充稱，“我認為我們應該更關心的是土耳其將對庫爾德人做些什麼，而不是它會對敘利亞的新政權做些什麼。這些都是引人關注的動態。”



馬倫認可與他來自同一個州的參議員詹姆斯·蘭克福德的觀點——後者表示，“作為庫爾德人的盟友，我們必須捍衛他們，我們需要向土耳其人發出非常明確的聲明，以表明我們與庫爾德人站在一起，並且相信他們擁有獲得自由的機會。”



而來自北達科他州的共和黨參議員凱文·克萊默則表示，“土耳其參與敘利亞事務非常奇怪，如果土耳其對庫爾德人發起不斷升級的行動，那麼我們絕不能保持沉默。”



美國國家安全委員會發言人約翰·柯比在新聞發布會上，回答了有關美國與庫爾德人和土耳其之間的關係困境的問題，他指出，“土耳其人擁有打擊恐怖主義的合法權益，他們也有權處理恐怖主義問題，他們還有權保護自己的公民和土地免受恐怖分子的襲擊。”



柯比補充稱，庫爾德人“在不遠的過去就遭受過此類恐怖襲擊，因此我們認識到，他們擁有這一權利，而且他們是北約的重要盟友。”



他還強調，美國政府“重視追捕ISIS武裝分子，這就意味著它與敘利亞民主軍之間的夥伴關係，而且這種夥伴關係將會繼續下去，只要這兩個目標發生重叠或衝突，我們就將像我們所做的那樣，與土耳其人舉行適當的會談，以討論如何實現這兩個結果”。