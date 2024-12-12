敘利亞臨時總理呼籲難民“回國”

中評社香港12月12日電／敘利亞臨時政府總理穆罕默德·巴希爾接受採訪，呼籲其難民返回。



TRT消息，敘利亞復興黨政權被推翻後成立的臨時政府總理穆罕默德·巴希爾表示，他們的首要目標是確保該國所有城市的安全與穩定，第二個目標是確保在國外的數百萬敘利亞難民的回歸。



巴希爾在接受意大利《晚郵報》採訪時強調：“我們的執政只會持續到2025年3月”，並補充道：“債務巨大，困難巨大，但我們擁有成功的伊德利蔔經驗。當然，它不是一個城市或一個國家，但我們可以做到這一點。”



巴希爾指出，近​​年來許多敘利亞人受到迫害，國際組織和非政府組織已經記錄了大屠殺的責任人，他們將根據敘利亞現行法律受到審判。



當被問及他的目標時，巴希爾說：“我們的首要目標是恢復敘利亞所有城市的安全與穩定。人們厭倦了不公正和壓迫。國家權威應該讓人們恢復工作和正常生活。我們的第二個目標是確保數百萬敘利亞難民返回。他們的經驗和人力資本將使國家發展。這是我對所有海外敘利亞人的呼籲；敘利亞現在是一個自由的國家，贏得了自己的驕傲和榮譽。請返回。我們必須重建，我們必須重生，我們需要每個人的幫助。”



巴希爾表示，他們的第三個目標是提供電力、水和面包等基本服務。



周日，已有 61 年歷史的復興黨政權在該國垮台，被推翻的領導人巴沙爾·阿薩德逃往國外。