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中央經濟工作會議舉行 習近平發表重要講話
http://www.CRNTT.com
2024-12-13 10:24:23
12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（圖源：新華社）
中評社北京12月13日電／據新華社報導，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。
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