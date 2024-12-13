】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】 
中央經濟工作會議舉行　習近平發表重要講話
http://www.CRNTT.com   2024-12-13 10:24:23


12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（圖源：新華社）
　　中評社北京12月13日電／據新華社報導，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：