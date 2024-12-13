首爾逾萬民眾示威　與警方爆衝突

示威者12日試圖衝破警方在總統府前的防線。圖源：法新社 中評社北京12月13日電／據大公報報導，綜合韓國《中央日報》、韓聯社報導：韓國民眾連日來上街示威，要求總統尹錫悅下台。首爾逾萬示威民眾12日在遊行前往龍山總統府時，一度與警方爆發肢體衝突。



在國會計劃14日對尹錫悅彈劾案進行第二次表決的情況下，民眾要求尹錫悅下台的呼聲日益高漲。12日下午2時，韓國全國民主勞動組合總聯盟和其他民間團體在首爾地鐵市廳站集合後，向龍山總統府進發。主辦方指有超過一萬人參與示威，警方估算約有4000人。



示威隊伍抵達南營十字路口時，遇到保守團體遊行。警方限制抗議人士前行，雙方發生肢體衝突，場面一度混亂。示威隊伍暫時解散後，下午5時左右在漢江鎮站重新集合，最終有近5000人越過警方警戒線，抵達總統府入口的警崗前，高叫尹錫悅下台等口號。



在警方四度發布解散命令後，示威隊伍於下午6時10分左右解散，並前往汝矣島參加在國會前舉行的燭光集會。



韓國民調機構Hangil Research於11日公布的最新民調顯示，72.6%的受訪者“強烈支持”彈劾尹錫悅，3.5%“比較支持”，21.9%“反對”彈劾，剩下的2.0%“不確定”或“沒有回應”。