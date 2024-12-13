習近平會見俄統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

12月12日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。（圖源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華社報導，12月12日，中共中央總書記、國家主席習近平在人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。



習近平表示，中俄建交75年來，兩國攜手走出了一條大國、鄰國相互尊重、和睦相處、合作共贏的嶄新道路，樹立了新型國際關係和相鄰大國關係的典範。中方願同俄方加強發展戰略對接，挖掘兩國合作內生動力，不斷造福兩國和兩國人民。中俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同維護全球戰略穩定和國際公平正義。



習近平指出，中國共產黨同統一俄羅斯黨建立關係20多年來，雙方開展高水平、建設性互動，加強治黨治國經驗交流互鑒，不斷豐富兩黨機制化交往內涵，持續鞏固中俄政治和戰略互信。兩黨作為推動人類進步的重要力量，要進一步密切協調和配合，引領全球治理正確方向，匯聚世界各國特別是“全球南方”國家友好政黨共識，推動世界朝正確的方向發展。



習近平表示，在烏克蘭危機問題上，中方多次強調要堅持“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”三原則，推動局勢盡快緩和。中方將繼續堅持一貫立場，同國際社會一道為危機的政治解決創造有利條件。

