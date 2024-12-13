侵華日軍第七三一部隊罪證將集中展出

12月12日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員展示日本醫學雜誌原件。圖源：新華社 中評社北京12月13日電／據新華社報導，記者12月12日從侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館瞭解到，歷經一個多月的籌備與布展，731部隊本部舊址將於13日重新對外開放，並推出“侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展”。



記者12日探訪時看到，在731部隊本部舊址中心走廊一樓，3000個長方形黑色石碑組成“殉難者名單墻”，形成一條莊嚴肅穆的長廊，紀念慘遭731部隊人體實驗與細菌戰的殉難者。



“侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展”將集中展出侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館近年來搜集的具有代表性的檔案、史料、文物和文獻出版物，總計2082件。該館副館長張陽說，其中部分新罪證是對既往史料的重要補充，可為深入研究細菌戰提供支撐。



此次展覽將展出20世紀20至40年代日本出版的多種醫學雜誌，總計347卷。《軍醫團雜誌》是近代日本軍事醫藥學雜誌之一。經侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與黑龍江外國語學院聯合整理與研究，發現了731部隊核心成員石井四郎、北野政次等撰寫的醫學論文，總計42篇。



該館研究人員金士成說，這些戰時出版的醫學雜誌記載了大量731部隊成員發表的所謂“科研成果”，涉及炭疽、鼠疫等多種細菌性和病毒性疾病，表明日本戰時醫科大學、陸軍醫院及科研機構同731部隊存在業務往來與人員互動，揭露了日本醫學界服務侵華戰爭的本質。