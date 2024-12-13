華僑博物院　見證華僑華人的家國情懷

華僑博物院“華僑華人”展廳。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京12月13日電／據人民日報海外版報導，“華僑博物院創辦諸同志捐款姓名列下：陳嘉庚十萬元，王源興五萬元，華興公司、黃欽書、陳愛禮各二萬元……合計人民幣三十七萬零五百元正。”在華僑博物院的二樓門廳內，一座青草石芳名碑記錄著華僑博物院建院之初華僑華人捐款的具體數額。在1959年，這筆華僑捐贈的巨款支撐起華僑博物院的建設。



華僑博物院由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生倡辦，是中國第一家全面、系統展示華僑華人歷史的綜合性博物館。從海內外華僑華人捐資建院，到陳嘉庚先生親自收集文物，再到幾代華僑華人源源不斷捐贈藏品……借由華僑博物院，海內外華僑華人與文博界的交流網絡在寒來暑往間越織越密。海內外華僑華人對祖（籍）國的赤誠深情浸潤著一件件文物，在華僑博物院的展櫃中熠熠生輝。



華僑“捐出來”的博物院——



“僑胞們也來盡一部分責任”



“永定侄：博物院門前石階體式不甚雅觀，不若半月圓式之佳，茲擬將改為半圓式……石階為本院重要大眾參觀經過，要雅妙美觀為至要。”1957年10月，陳嘉庚先生寫信給當時負責華僑博物院具體建設工作的陳永定，與他細致商討起博物院石階式樣。



像這樣與華僑博物院建設工作密切相關的陳嘉庚先生親筆信函，華僑博物院還收藏了很多。從1950年陳嘉庚先生回國定居，到1956年9月華僑博物院開工建設，再到1959年5月14日博物院開幕剪彩，大到博物院建設的總體規劃、院址擇定、建築風格，小到選材用料、規格尺度、陳列橱櫃的樣式，陳嘉庚先生都親自指導設計，巡視督辦。他對華僑博物院的規劃也經由一封封信函，落實成博物院的一磚一瓦、一草一木和琳琅滿目的文物展品。



“我認為社會主義建設是人民應盡的責任。我是華僑，很希望僑胞們也來盡一部分責任。因此我建議由華僑設立一所大規模的博物館。館址可設在華僑故鄉出入國的港口，既可給國內人民公共應用，又可給歸國華僑觀覽，兩者均受其益。”1956年9月20日，陳嘉庚先生在《倡辦華僑博物院緣起》中暢談對華僑博物院的建館規劃。他認為，“博物館是文化教育機構的一種，與圖書館、學校等同樣重要，而施教的範圍更為廣闊”“無論男女老幼，文野雅俗，一入其間，都可由直觀獲得必要的常識”。

