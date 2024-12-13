中評社北京12月13日電／網評：用好“工具箱” 打好“組合拳”



來源：大公報 作者：馬浩亮



與2023年中央經濟工作會議提出的“堅持穩中求進、以進促穩、先立後破”相比，今年會議特別增加“系統集成、協同配合”要求，並明確提出加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合，完善部門間“有效溝通、協商反饋”機制。



這準確切中廣大市場主體期盼。為應對複雜嚴峻經濟形勢，相關宏調部門出台的政策不可謂不多，但有些新政落實效果並不盡如人意。究其原因，或出於政出多門造成碎片化，或因部門利益割據致“政策打架”。當企業無所適從，仿徨觀望，就難以真正安心經營。



中央此次著重強調“系統集成、協同配合”，把經濟政策與非經濟政策統一納入宏觀政策一致性評估，提高政策整體效能，這是用好政策“工具箱”、打好“組合拳”必不可少的保障，是穩信心、穩預期不可或缺的“定心丸”。



制度改革創新，為經濟社會發展提供新支撐。經濟工作會議閉幕當天，五部委發布個人養老金新政，鋪開至全國範圍，並將國債、指數基金等納入產品範圍。一方面強化民生保障，另一方面穩定和豐富資本市場。



明年將首次施行的“更為積極的財政政策”，通過提高財赤、增加發債等手段，將為重大投資和民生工程保駕護航，還將起到化解風險、“消腫散瘀”、強身健體作用。時隔十多年重啟的“適度寬鬆的貨幣政策”，確保流動性合理充裕，同時注重有序引流，讓資金精準澆灌重點領域。



基本面穩固，“工具箱”豐富，重要的就是貫徹、落實、執行，關鍵就是做好“系統集成、協同配合”，才能確保“組合拳”拳拳到肉。