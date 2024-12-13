中評社北京12月13日電／網評：對台海空封鎖 切斷“台獨”生命線



來源：大公報 作者：蘇虹（上海大學特聘教授）



外媒引述台灣地區安全人員稱，大陸90餘艘艦艇近日在東海、南海、日本南部島嶼附近海域對台島展開包圍之勢。報導稱，相關艦艇中三分之二是解放軍艦艇，其餘為海警艦艇。與此同時，解放軍浙江及福建以東空域開設了七處“空域保留區”。此舉表明解放軍完全有能力通過實施海空封鎖，切斷“台獨”的生命線，使台海和平穩定免遭進一步侵害。



2017年，特朗普政府宣布售台7項軍備，其中包含供台軍F－16戰機掛載的50枚“AGM－88”反輻射導彈，總金額約為1.38億美元。拜登政府上台後，繼承了特朗普政府的做法，在台灣問題上屢屢觸碰“紅線”，在軍事上持續挑動敏感神經，給“台獨”分裂勢力製造想像空間，嚴重威脅台海地區和平與穩定。



2021年4月底，島內媒體披露，美國防部已批准改售台“AGM－88”導彈先進型號，總預算仍維持於1.38億美元水平，傳新型號即為“AGM－88E”，全案預計在2022年9月30完成。美對台出售的“AGM－88E”空對地反輻射導彈，是“哈姆”高速反輻射導彈的改良版，具有射速高、射程遠、頻帶寬等特點，並具有記憶功能，導引頭鎖定目標後，即使雷達關機，導彈自主式導引頭仍能“記憶”鎖定並攻擊目標，且不受載機過載及機動限制。此番批售的M109A6自行火炮，配備自動火控計算機和車輛的定向裝置，它彈丸的初速能達到827m／s，它的最大射速是8發，最大射程達到24000米，幾乎具備了新型火炮的所有特點。



今年5月底，竄訪台灣的美眾議院外交委員會主席麥考爾在與賴清德見面時表示，之前延遲交付的武器裝備將在近期得到兌現，並迅速運往台灣，其中包括愛國者3型防空導彈、F－16V戰機、“魚叉”反艦導彈、“毒刺”防空導彈，以及AGM－88反輻射導彈等。而在11月30日，美國國防部發布消息稱，美國務院已批准總額3.85億美元的對台軍售。