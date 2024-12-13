中評社北京12月13日電／網評：百聞不如一見 香港需要“請客來”



來源：大公報 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



用4天時間，交12位好朋友──這是香港拓展國際朋友圈的最新舉措。12月8日至11日，來自非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲12個國家的高級政府官員應邀訪港，主題十分明確，就是加強香港與世界各國的交流合作。作為外交部與香港特區政府合作的第一個“請進來”訪港團組，它值得進一步覆製與推廣。



據外交部駐港公署特派員崔建春介紹，參訪團成員非常高興來港訪問，部分人是第一次來港，對香港充滿信心，驚訝於香港的發展情況，包括基礎設施建設、高科技發展、環保措施和人工智能等。用克羅地亞駐華大使米海林的話來說，香港是一個充滿活力的國際都會，也是東西方的交匯之地。



毫無疑問，在地緣政治日益緊張複雜的背景下，這種親身到訪香港的體驗和觀察十分必要。長期以來，香港的國際形象更多並非“自塑”而是“他塑”，外界關於香港故事的講述也往往帶有先入為主的視角或立場，更不用提部分西方媒體刻意為之的唱衰和抹黑。儘管特區政府近年來加強了“走出去”的步伐，各層次官員頻密出訪推介香港，但百聞不如一見，如想認識客觀、真實和立體的香港，最好親身站在這塊土地上，走一走、看一看、聊一聊。



“親眼”看到才能破除“迷思”



在港期間，代表團與特區政府主要官員會見，與立法會議員等深入交流，參訪西九龍文化區，赴科學園考察，深度瞭解香港的方方面面，建立了十分正向和積極的認知。有的團員直言被香港這座大都市的活力與魅力所感染，有的團員感受到香港經濟社會的巨變，對香港在“一國兩制”下的發展成就感到驚艶，更體會到特區政府高層為持續促改革惠民生做出的規劃和努力。顯然，這些感受很難通過遠距離的觀看而獲得。