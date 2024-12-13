中評社北京12月13日電／網評：真相大白 亂港分子煽暴罪無可恕



來源：大公報 作者：鄭曼晴



前民主黨立法會議員林卓廷等7人涉於2019年7月21日，在港鐵元朗站參與暴動一案，昨日法庭宣告7人全部罪成。“721事件”長期以來是亂港分子用作攻擊特區政府的借口之一，但經過這次審訊中所展示的證據，以及法庭具體分析各被告當日言行在這場暴力衝突中的角色，從客觀角度還原了事件的真相。事實說明，“721事件”本質上是亂港勢力借機發動的一起煽暴事件。被告林卓廷等人當日的所為，並非為所謂“保護市民”，而是在煽風點火甚至鼓吹“武鬥”加劇衝突。法庭的判決，彰顯了法治和公義，也讓公眾看清楚了事件本質。



“721事件”相關的案情之所以如此複雜，某程度是因為事件背後涉及亂港勢力的種種陰謀算計。法庭判詞強調，不能將事件單獨抽離當日的政治環境。2019年7月21日，港島區先有所謂的“合法”遊行，其後演變成針對中央駐港機構的衝擊和暴亂。而當晚“黑衣人”與“白衣人”在元朗的衝突，又進一步被別有用心人利用，不僅混淆了視聽，亦在一定程度上造成本案的複雜性。



借機發難煽動暴力對抗



要客觀理解案中被告有否違法，就不能被事件中的政治元素所迷惑，而要具體審視其當晚的各項言行。本案法官指出，“721事件”可以分成“上集”和“下集”。其中“下集”涉及毆打，受害者主要是車廂內的乘客，任何人看到相關片段都會說“有無搞錯，咁離譜”，並會對受害者的哭喊及求饒感到悲傷。但問題是，本案涉及的屬於“上集”，即發生在元朗站大堂的集結。法官形容如果衹有港鐵站內的閉路電視片段，控方案情可能不夠全面，但由於林卓廷在案發時進行直播以及一些公開片段，對閘內情況有較大覆蓋，終使案件真相能公諸於世。