中評社北京12月13日電／網評：處理財赤需小心 影響經濟得不償失



來源：大公報 作者：董光羽（時事評論員）



財政司司長陳茂波早前透露，政府本財政年度將錄得千億元赤字。消息一出，社會各界隨即各抒己見，就政府該如何開源、節流提出見解；在眾多建議中，有一種論調，認為應要求公務員，甚至政治問責官員減薪，借以減少支出。當局在考慮有關建議時必須小心謹慎，須充分考慮公務員減薪引起的連鎖經濟效應，以免對疫後正在﻿復甦的經濟造成衝擊。



香港經濟持續有增長



公務員連同資助機構員工的薪酬及有關開支，在2023－24財政年度接近3000億元，占政府經營開支約43%。在政府面對財政赤字的情況下，坊間有聲音要求公務員減薪或削減編制，表面上看似合理。例如，特區政府亦曾於2003年因為經濟低迷，修例要求公務員減薪。



然而，香港現在的經濟情況是否與2003年相同呢？筆者認為，當年的情況跟今天環球經濟遇上周期性起落不能相提並論；當年香港受亞洲金融風暴影響，整體經濟表現非常惡劣，本地生產總值在2001至2003年間連續三年錄得“負增長”，私營機構雇員減薪、裁員的消息不絕於耳。



反觀現時香港經濟在疫情後逐步﻿復甦，今年第三季實質本地生產總值按年增長1.8%，而預計今年全年實質本地生產總值增長為2.5%。香港經濟持續增長，“打工一族”的收入同樣亦有增加。香港人力資源管理學會今年10月公布“2024年薪酬趨勢調查”，發現本港雇員今年平均加薪幅度達到3.2%，而大灣區內地城市雇員則為4.8%，預期超過六成本港及約三成大灣區的受訪機構明年會加薪，平均加薪幅度分別為3.6%及4.7%。