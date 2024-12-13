腦機接口技術應用邁出堅實一步

圖為2024服貿會上，工作人員在為參觀者講解使用非侵入式腦機接口技術的腦控神經康復訓練機器人。（圖源：經濟參考報） 中評社北京12月13日電／據經濟參考報報導，用意念控物，已邁出從科幻走向現實的堅實一步。近日，在國際腦機接口大會上，復旦大學附屬華山醫院院長毛穎透露，上海首例腦機接口產品臨床試驗植入手術的患者目前恢復過程順利，已經可以通過氣囊手套輔助，自己用杯子喝水。



業界稱，腦機接口產業正在中國蓬勃發展，已有植入式產品進入創新醫療器械特別審查程序，未來癱瘓患者、中風患者、抑鬱症患者等，都將受益於這項技術。



“意念控物”走向現實



於2024年11月在上海華山醫院接受腦機接口產品植入手術的患者今年38歲，因車禍造成頸椎脊髓損傷，導致手部無法抓握、無法站立，且4年康復無改善。如今，他的人生因為科技徹底改變。



“我們只用了3.3分鐘就快速精準地定位了手部運動／感覺腦區，大大縮短了手術時間。”毛穎介紹，此次手術首次採用了“在線時域空域腦功能定位系統”，定位偏差在毫米級精度範圍內，無須術中喚醒患者，僅用時1小時40分鐘。



記者獲悉，該患者此次植入的是博睿康醫療科技（上海）有限公司與清華大學生物醫學工程學院洪波教授團隊合作開發的腦機接口產品。這也是博睿康這款產品在全國的第三例臨床試驗植入手術。



前兩例患者的恢復進展同樣讓人振奮。洪波介紹說，第一例患者曾遭遇嚴重車禍導致四肢癱瘓14年，手術前，手部功能完全癱瘓，但實施手術半年後，現在可以靠自己腦信號的指揮，抓握勺子進食和喝水；第二例患者也因車禍引起脊髓損傷，如今“這名患者已經能夠‘腦控’輪椅出門去逛超市，而且完全靠自己的意念控制輪椅拐彎與前行。”