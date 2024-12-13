中評社北京12月13日電／網評：總書記舉旗定向 “中經會”縱深推進



來源：大公報 作者：﻿屠海鳴（本文作者為全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授）



中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話，總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。



會議確定了明年的9項重點任務，包括：大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系；發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效；擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資；有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線；統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展；加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力；協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型；加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。



每年12月舉行的中央經濟工作會議，是觀察中國經濟走向的風向標，在世界局勢不確定因素增加的大背景下，中國經濟尤其令人關注。此次會議內容豐富、信息量大、涉及的政策密集，且力度很大。香港正在加快融入國家發展大局，學習習近平總書記講話深刻要義，理解中央經濟工作會議重要內涵，對於“讀懂中國經濟”、“讀懂中國”、搭乘國家發展快車，至關重要！